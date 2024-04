Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Unfallflucht durch Kleinwagen

Darmstadt (ots)

Am Samstag (23.3.) kam es gegen 00.30 Uhr in der Straße "Am Burgwald" zu einer Verkehrsunfallflucht. Beschädigt wurde hierbei ein BMW an seiner hinteren linken Fahrzeugseite. Durch Zeugen konnte beobachtet werden, als ein dunkler Kleinwagen mit einer Reklameaufschrift auf den Seiten zunächst am Unfallort verharrte, sich dann aber entfernte. Laut Angaben der Zeugen, soll es sich um einen Lieferdienst gehandelt haben.

Wer Kann Angaben machen, um welchen Lieferdienst es sich hierbei handeln könnte? Hinweise nimmt das 2. Polizeirevier in Darmstadt entgegen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 41210 zu melden.

