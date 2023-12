Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizeiorchester Thüringen begeistert das Publikum beim Weihnachtskonzert

Sondershausen (ots)

Ein Weihnachtskonzert in ganz besonderer Kulisse spielte am Dienstag, 19. Dezember, das Polizeiorchester Thüringen im Geschwister-Scholl-Gymnasium in Sondershausen.

Mit Liedern wie "Have yourself a merry little Christmas" sowie einem Song aus dem Film "Polarexpress" oder "White Christmas" bescherte das Polizeiorchester den etwa 120 Konzertbesuchern einen unvergesslichen Abend.

Die Aula des Geschwister-Scholl-Gymnasiums bot mit ihrer ganz besonderen Atmosphäre eine traumhafte Umgebung für das Konzert. Mit Standing Ovations konnte das Publikum dem Polizeiorchester Thüringen nach ihrem anderthalbstündigen Konzert sogar noch zwei Zugaben entlocken, bei denen die Gäste mitsangen. Nach diesem Weihnachtskonzert war die Weihnachtsstimmung ganz sicher bei jedem Besucher angekommen.

Bei dem eintrittsfreien Konzert sammelten die Landespolizeiinspektion Nordhausen und das Geschwister-Scholl-Gymnasium Spenden für einen guten Zweck.

Es konnten im Anschluss insgesamt 1102,50 Euro Spendengeld gezählt werden. Diese werden durch das Geschwister-Scholl-Gymnasium zusammen mit weiteren Spenden, die bei Schulkonzerten in der vergangenen Woche gesammelt wurden, an das Kinderhospiz Mittelthüringen übergeben.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen