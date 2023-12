Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Firmenfahrzeug aufgebrochen

Nordhausen (ots)

In der Kyffhäuserstraße wurde ein abgestelltes Firmenfahrzeug durch Unbekannte gewaltsam geöffnet. Der oder die Täter erbeuteten aus dem Dacia unter anderem Werkzeuge und ein Baustellenradio im Gesamtwert von mehreren hundert Euro. Die Tat ereignete sich im Zeitraum von Dienstag, 16.30 Uhr, bis Mittwoch, 7 Uhr. Die Polizei sicherte Spuren am Fahrzeug und bittet um Hinweise. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0331834

