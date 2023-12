Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in mehrere Kellerabteile

Mühlhausen (ots)

In der Zeit zwischen Montag, 17 Uhr, und Dienstag, 15.45 Uhr, drangen Unbekannte in mehrere Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses in der Karl-Marx-Straße ein. Bisher bekannt ist, dass der oder die Diebe ein blaues Mountainbike des Herstellers Giant im Wert von etwa 2000 Euro entwendeten. Ob die Täter weitere Beute machten, muss nun ermittelt werden. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen: 0331381

