Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg/Holtorf - Einbruchdiebstahl in Wohnhaus

Nienburg (ots)

(Thi) Am Dienstag den 17. Oktober ist es in Nienburg (Holtorf) am Ulmenweg zu einem Einbruchdiebstahl gekommen.

In der Zeit zwischen 13:20 und 22 Uhr hebelten unbekannte Täter die Terrassentür zu dem Einfamilienhaus auf und durchsuchten diverse Räumlichkeiten.

Laut Angaben des 40-jährige Eigentümers wurde Bargeld und Schmuck entwendet. Der Schaden beläuft sich auf einen vierstelligen Betrag.

Aktuell gibt es keine Täterhinweise.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Polizei Nienburg (0502197780) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell