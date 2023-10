POL-NI: Rollstuhlfahrerin nach Unfall mit Pkw verletzt

Nienburg (ots) - (Thi) Am Montag den 16. Oktober ereignete sich in Nienburg eine Verkehrsunfallflucht. Gegen 13:10 Uhr wollte eine 42-jährige Nienburgerin den Parkplatz des LIDL-Marktes auf die Verdener Landstraße verlassen. Dabei übersah sie einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer, der mit seinem Leichtkraftrad verbotswidrig auf dem Gehweg und entgegen der Fahrtrichtung fuhr. Bei der Kollision wurde der Pkw am ...

mehr