LPI-NDH: Mehrere hundert Strohballen abgebrannt

Nordhausen (ots) - Eine 80-Jährige ist am Montagmorgen, zwischen 9.30 Uhr und 10 Uhr, während sie in einem Supermarkt in der Stolberger Straße einkaufte, von Unbekannten bestohlen worden. Die Frau hatte ihr Portemonnaie in einem Beutel im Einkaufswagen abgelegt, als der oder die Diebe wahrscheinlich einen kurzen Moment der Unachtsamkeit nutzten und die Geldbörse entwendeten. Ein Zeuge fand das gestohlene Portemonnaie später im Stadtgebiet von Nordhausen und gab es ...

mehr