LPI-GTH: Leicht verletzt

Eisenach (ots) - Ein oder mehrere bislang unbekannte Personen begaben sich in der Zeit zwischen gestern, 16.00 Uhr und heute Morgen, 06.00 Uhr zu im Bereich der Dürrerhöfer Allee abgestellten Baufahrzeugen. Aus diesen wurden in der weiteren Folge ungefähr 1000 Liter Dieselkraftstoff entwendet. Weiterhin entstand Sachschaden in Höhe von knapp 300 Euro. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Eisenach ...

