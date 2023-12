Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: In Garage eingebrochen

Sondershausen (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen in der Zeit zwischen Freitag, 15. Dezember, und Montag, 18. Dezember, gewaltsam in eine Garage in der Straße Katzenellenbogen ein. Der oder die Diebe erbeuteten daraus Werkzeuge des Herstellers Makita und eine Kettensäge der Marke Husqvarna im Wert von etwa 1500 Euro. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der Tel. 0361/574365100 zu melden.

Aktenzeichen: 0330328

