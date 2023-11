Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Schussgeräusche am Neustädter Platz + Fahrzeuge in Herborn zerkratzt + Polizisten weicht Schlag aus + Nach Drohung mit Messer festgenommen +

Wetzlar: Schussgeräusche am Neustädter Platz -

Eine besorgte Bürgerin meldete am Samstag (11.11.2023), um 01:41 Uhr, bei der Wetzlarer Polizei Geräusche im Bereich des Neutstädter Platzes, die sie als Schüsse einstufte. Insgesamt habe es nach ihren Angaben schon 11mal geknallt und es gehe immer noch weiter. Kurze Zeit später stoppte eine Streife der Wetzlarer Polizei zwei Männer auf einem E-Roller, die Böller zündeten. Bei der weiteren Kontrolle stellte sich heraus, dass die Männer keine Böller mehr dabeihatten. Stattdessen fanden die Beamten bei ihnen Patronen einer Schreckschusswaffe und Betäubungsmittel mit entsprechenden Utensilien, um die Drogen offenbar zu verkaufen. Da der E-Roller Fahrer zudem auch noch betrunken war, mussten beide Männer die Polizisten zur Station begleiten. Dort wurde bei dem Fahrer durch einen Arzt eine Blutentnahme entnommen. Außerdem durchsuchten Beamte, auf Anordnung der Staatsanwaltschaft, die Wohnungen der Männer. In einer der Wohnungen stellten die Ermittler unter anderem eine geringe Menge an Betäubungsmittel sicher. Auf die Männer kommen jetzt mehrere Strafverfahren zu. (D.H.)

Herborn: Fahrzeuge zerkratzt -

In der Johannisbergstraße zerkratzte ein Unbekannter zwischen Freitag (10.11.2023), 23:30 Uhr, und Samstag (11.11.2023), 09:45 Uhr, eine Vielzahl an Fahrzeugen. Hierbei ging der Unbekannte offenbar willkürlich vor. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von mehreren 1.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Herborn (02772/4705-0) entgegen. (D.H.)

Leun: Mann versucht Polizistin zu schlagen -

Eine Streife der Wetzlarer Polizei hielten am Sonntag (12.11.2023), um 22:20 Uhr, einen 63-jährigen Leuner an, der betrunken auf seinem Fahrrad unterwegs war. Bei der weiteren Kontrolle wurde der Leuner immer aggressiver, widersetzte sich den Maßnahmen und versuchte der Polizistin mit der Faust gegen den Kopf zu schlagen. Sie konnte dem Schlag ausweichen. Daher mussten ihm Handschellen angelegt werden und er wurde zur Polizeistation gebracht. Dort wurde bei ihm von einem Arzt eine Blutentnahme durchgeführt und er durfte nach seiner Ausnüchterung die Station wieder verlassen. Der Leuner muss sich nun für seine Straftaten verantworten (D.H.)

Wetzlar: Mit Messer gedroht -

In Hermannstein kam es am Sonntag (12.11.2023) zwischen 13:16 Uhr und 17:45 Uhr zu seinem größeren Polizeieinsatz. Grund war ein 51-jähriger Wetzlarer, der Gegenstände aus seinem Fenster warf. Wie sich im Weiteren herausstellte, war dieser, nach Angaben von Zeugen, schon länger psychisch auffällig und hatte zuvor andere Mieter mit einem Messer bedroht. Die Polizei nahm den 51-jährigen fest. In der Wohnung stellten sie zwei Armbrüste und zwei Messer sicher. Der Wetzlarer wurde einem Arzt in einer psychiatrischen Einrichtung vorgestellt. Dieser ordnete eine zwangsweise Einweisung an. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen des Verdachts der Bedrohung. (D.H.)

