Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Verletzte bei Überholvorgang + Unfallflucht auf der B49 + Betrunken in die Leitplanke + Waffen sichergestellt + Nach Flucht in Wetzlar und im Schöffengrund Zeugen gesucht +

Dillenburg (ots)

--

Bischoffen - B 253: Überholvorgang misslingt -

Drei Verletzte und zwei demolierte Fahrzeuge, das ist die Bilanz eines Unfalls gestern Abend auf der Bundesstraße 253. Gegen 19.15 Uhr waren zwischen Ober- und Niederweidbach hintereinander ein Skoda und ein Opel unterwegs. Die Opelfahrerin wollte den Skoda überholen und touchierte dabei das Heck des Octavias. Der 41-jährige Fahrer des Skodas verlor die Kontrolle über seinen Wagen, schleuderte von der Fahrbahn und kam in der Böschung zum Stehen. Die in Bischoffen lebende Unfallfahrerin prallte mit ihrem Opel in die Leitplanke des Gegenverkehrs. Die Seniorin trug leichte Verletzungen davon und wurde mit einem Rettungswagen ins Dillenburger Krankenhaus gefahren. Ihr in Solms lebender Unfallgegner und dessen 42-jährige Mitfahrerin erlitten ebenfalls leichte Verletzungen. Für sie ging es mit einem Rettungswagen zu weiteren Untersuchungen ins Wetzlarer Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe der Blechschäden können noch nicht beziffert werden.

Hohenahr-Erda: Polizei stellt Waffen sicher -

Heute Mittag waren Polizeistreifen in Hohenahr-Erda im Einsatz. Die Kolleginnen und Kollegen gingen einem aktuellen Hinweis nach, wonach ein Anwohner Schusswaffen besaß. Polizisten stellten in der Wohnung eines 63-Jährigen eine Pistole und eine Langwaffe sicher. Beide Waffen sind Schreckschusswaffen, die der der Mann legal besitzt. Zu einer konkreten Gefahr kam es in diesem Zusammenhang nicht.

Lahnau - B 49: Nach Unfallflucht Zeugen gesucht -

Auf der B 49 kam es am Montag (06.11.2023), um 20:00 Uhr, zu einem Unfall bei dem der Verursacher flüchtete. Ein 62-jähriger Ehringshäuser fuhr mit seinem Hyundai Kona von Gießen in Richtung Wetzlar. An der Tangente der Anschlussstelle Wetzlar Ost, von der A 45 aus Richtung Dortmund auf die B 49 in Richtung Wetzlar, befindet sich aktuell aufgrund einer Baustelle ein verkürzter Beschleunigungsstreifen. Diese Strecke befuhr ein Unbekannter mit seinem grauen Fahrzeug. Beim Befahren des Beschleunigungsstreifens beachtete er offenbar nicht den Hyuandai Fahrer, fuhr auf die B 49 auf und touchierte die rechte Seite des Hyuandais. Dadurch kam dieser nach links von der Fahrbahn ab und touchierte mit der linken Fahrzeugseite die Schutzplanke. Der Verursacher reagierte nicht und fuhr weiter. Die Polizei beziffert den Schaden an dem Hyuandai mit ca. 3.000 Euro. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei in Wetzlar (06441/918-0) Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zu dem Verursacher machen können. (D.H.)

Wetzlar - A45: Betrunken in die Leitplanke -

Mit einer Blutentnahme und einer Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung endete die Promillefahrt eines 47-jährigen Fiatfahrers. Der Wetzlarer wollte gestern Nachmittag, gegen 15.15 Uhr an der Anschlussstelle Wetzlar-Süd auf die A45 in Richtung Dortmund auffahren. Auf dem Beschleunigungsstreifen verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und krachte in die Leitplanke. Aufgrund seiner offensichtlichen Alkoholisierung ordneten die den Unfall aufnehmenden Polizisten eine Blutentnahme an. Zudem stellten sie den Führerschein des Promillefahrers sicher. Die Schäden an seinem Fiat und an der Leitplanke summieren sich auf knapp 3.000 Euro

Wetzlar: Unbekannter touchiert Ford -

In der Mörikestraße beschädigte ein Unbekannter den geparkten Ford Transit Custom einer 49-jährigen Wetzlarerin und flüchtete. Diese hatte ihr Fahrzeug zwischen Dienstag (07.11.2023), 11:00 Uhr, und Mittwoch (08.11.2023), 14:00 Uhr dort geparkt. An dem Ford entstand ein Schaden an der vorderen linken Fahrzeugseite. Der Schaden liegt bei ca. 3.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Wetzlar (06441/918-0) entgegen. (D.H.)

Schöffengrund: Frau musste ausweichen -

Eine 30-jährige Mazdafahrerin aus Usingen musste ausweichen und kam von der Fahrbahn ab, weil ihr ein anderes Fahrzeug auf ihrem Fahrstreifen entgegenkam. Die Autofahrerin fuhr am Dienstag (31.10.2023), um 14:30 Uhr, mit ihrem Mazda 2 auf der Landesstraße 3284 von Schöffengrund kommend in Richtung Nauborn. Auf dieser Strecke geriet, nach ihren Angaben, ein entgegenkommendes graues Fahrzeug auf ihren Fahrstreifen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste Sie nach rechts ausweichen und einen Abhang herunterfahren. Erst nach ca. 20m kam sie zum Stehen. Die Usingerin erlitt leichte Verletzungen und an ihrem Mazda entstand Totalschaden. Der Verursacher blieb nicht stehen und flüchtete von der Unfallstelle. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei in Wetzlar (06441/918-0) um Hinweise. (D.H.)

Guido Rehr, Pressesprecher

