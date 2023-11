Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Kontrolle von "Anlieger frei" + Haiger: Spiegelunfall

Dillenburg-Niederscheld: Kontrolle von "Anlieger frei"

Seit dem 02.09.2023 ist die Ortsdurchfahrt von Niederscheld gesperrt. Grund sind notwendige Baumaßnahmen am Brückenbauwerk im Bereich des Ortseingangs von Niederscheld. Trotz einer eingerichteten Umleitung umfahren einige Verkehrsteilnehmer die Baustelle über Nebenstraßen, was gerade für die Anwohner zu einer Mehrbelastung von Fahrzeugverkehr und Lärm führt. Daher führte der Regionale Verkehrsdienst Lahn-Dill gemeinsam mit dem Ordnungsamt der Stadt Dillenburg am Montag (06.11.2023) in dem Zeitraum von 13:15 Uhr bis 15:30 Uhr eine Kontrolle mit dem Ziel der Überwachung des Durchfahrtverbotes durch. Im Verlauf der Kontrolle fuhren insgesamt 143 Fahrzeuge in die Durchfahrtsbeschränkung ein. Von den kontrollierten Fahrerinnen und Fahrern hatten 22 die Durchfahrtsbeschränkung, Anlieger frei, verbotswidrig benutzt. Die Ordnungshüter ahndeten alle 22 Verstöße der Verkehrsteilnehmer mit einem Verwarngeld in Höhe von 50 Euro. Wie diese Kontrolle zeigt, nutzen offenbar viele der Verkehrsteilnehmer die eingerichtete Umleitungsstrecke. Der Großteil der Einfahrenden durfte die Durchfahrtsbeschränkung nutzen, Polizei und Ordnungsamt registrierten lediglich einen geringen Anteil an Verstößen. (D.H.)

Haiger: Spiegelunfall

Auf der Landesstraße 3044 zwischen Haiger und dem Abzweig nach Haiger-Seelbach ereignete sich am Dienstag (07.11.2023), um 07:30 Uhr, ein Unfall, bei dem der Verursacher anschließend flüchtete. Zuvor fuhr ein 33-jähriger Herborner mit seinem weißen Ford Transit vom Kreisverkehr (B277) kommend in Richtung Rodenbach. Noch vor dem Abzweig nach Haiger-Seelbach kam ihm ein Unbekannter mit einem silbernen Transporter auf seinem Fahrstreifen entgegen, wodurch die beiden Außenspiegel der Fahrzeuge zusammenstießen. Der Transporter Fahrer blieb nach dem Zusammenstoß nicht stehen und flüchtete. An dem Außenspiegel des Transits entstand ein Schaden von ca. 400 Euro. Zeugenhinweise erbittet die Polizei in Dillenburg (02771/907-0). (D.H.)

