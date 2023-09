Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kandel - Ladung nicht gesichert

Kandel (ots)

Bei Verkehrskontrollen in Kandel in der Marktstraße am 27.09.23 zwischen 08.00h und 08.15h wurden zwei LKW-Fahrer belangt, weil sie nicht bzw. mangelhaft gesicherte Ladung transportierten. Im ersten Fall wurde Schüttgut ohne Sicherungsplane transportiert, im zweiten Fall waren Arbeitsgeräte und Gerüstteile mit notdürftigen Vorrichtungen gesichert. In beiden Fällen wurde vorschriftsmäßiges Sicherungsmaterial im LKW mitgeführt, aber nicht eingesetzt. Die Fahrer mussten ihre Ladung vor Ort nachsichern. Gegen die Fahrer wurde ein Bußgeld in Höhe von 60 Euro erhoben.

