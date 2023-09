POL-PDLD: Edesheim - Alkoholfahne

Bad Bergzabern (ots) - Von einem Kürbis-Verkaufsanhänger in der Kapeller Straße wurde in der Nacht von Dienstag/Mittwoch, 26./27.09.23, erneut die Geldkasse entwendet. Ein in der Nacht zuvor von dem Anhänger entwendeter Tresor wurde zwischenzeitlich zwischen Bad Bergzabern und Kapellen-Drusweiler aufgefunden. Zeugen werden gebeten sich unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad ...

mehr