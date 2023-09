Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Übermüdete Pkw-Fahrerin gegen Baum geprallt

Vorderweidenthal L 493 (ots)

Am Donnerstag, 28.09.23, gegen 00:40 Uhr, befuhr die Fahrerin eines Pkw Mercedes die L 493 von Klingenmünster in Richtung Vorderweidenthal. Die 31-jährige Fahrerin kam auf Höhe des Friedhofs, aufgrund von Übermüdung, nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die Schwerverletzte wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. An dem Pkw entstand ein erheblicher Sachschaden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell