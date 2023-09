POL-PDLD: A65/Edesheim - 24 Verkehrsteilnehmer gebührenpflichtig verwarnt

Wörth am Rhein (ots) - Eine 45-jährige Frau bog mit ihrem PKW in Wörth-Maximiliansau vom Kreisverkehr in die Eisenbahnstraße in Richtung Maximilianscenter ein. Bereits kurz nach dem Kreisverkehr kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, weil sie während der Fahrt ihr Handy benutzte und abgelenkt war. Neben der Fahrbahn kollidierte sie mit dem Bushaltestellenhaus. Ein 12-jähriges Kind, welches dort auf einem der Sitze ...

mehr