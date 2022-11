Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gernsheim: Wohnungseinbrecher erbeuten Geld

Gernsheim (ots)

Ein Wohnhaus in der Pater-Dionys-Straße geriet am Mittwoch (16.11.), in der Zeit zwischen 18.10 und 18.50 Uhr, in das Visier Krimineller. Die Täter hebelten ein Fenster auf und verschafften sich so Zugang in die Räumlichkeiten. Sie durchsuchten mehrere Zimmer und ließen anschließend Geld mitgehen.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960.

