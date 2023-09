POL-PDLD: Kontrollen an den Grundschulen

Bad Bergzabern (ots) - In der Zeit vom 09.09.-25.09.23 wurde von mehreren Bäumen in der Gemarkung Auf der Hart, Äpfel mit einem Gesamtgewicht von circa 100Kg geerntet und entwendet. Der Schaden wird auf 150.- Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau ...

