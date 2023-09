POL-PDLD: Germersheim - PKW Aufbruch

Kuhardt (ots) - Am 24.09.2023 (10-17 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter den Opferstock in der Kirche in Kuhardt auf und entwendeten das darin befindliche Geld. Der Opferstock war durch ein Vorhängeschloss gesichert, welches ebenfalls entwendet wurde. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Germersheim telefonisch unter der 07274/958-0 sowie per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen. Rückfragen bitte an: ...

