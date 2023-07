Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Illegales Kraftfahrzeugrennen - Auto und Führerschein sichergestellt

Hamm-Mitte (ots)

Drei Fahrzeuge waren am Sonntag, 30. Juli, mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und lauten Motorengeräuschen auf der Sternstraße in Fahrtrichtung Norden unterwegs, als sie einem Streifenwagen des Verkehrsdienstes Hamm auffielen. Gegen 0.05 Uhr befuhren die drei Fahrzeuge zunächst die Sternstraße und bogen anschließend hintereinander in die Ritterstraße ein, wobei sie immer wieder die Motoren aufheulen ließen und mit überhöhter Geschwindigkeit dem Straßenverlauf bis zur Ampel Martin-Luther-Straße folgten. Der Streifenwagen konnte das letzte Fahrzeug noch an der Ampel feststellen und anhalten. Bei dem Fahrer handelt es sich um einen 23-jährigen Mercedes-Fahrer aus Hamm. Sein Führerschein sowie das Auto wurden sichergestellt. Den 23-Jährigen erwartet ein Strafverfahren wegen der Beteiligung an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen. Zeugenhinweise zu den beiden flüchtigen Fahrzeugen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(mw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell