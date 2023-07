POL-HAM: Fußgänger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hamm-Heessen (ots) - Eine Verkehrsunfallflucht am Samstag, 29. Juli, an der Einmündung Am Hämmschen / Losekenweg endete für den alkoholisierten Unfallflüchtigen im Polizeigewahrsam. Gegen 0.40 Uhr kollidierte ein Toyota mit dem Mercedes eines 21-Jährigen, als dieser von der Straße Am Hämmschen nach links in den Losekenweg einbog. Anschließend entfernte sich der Toyota-Fahrer mit seinem Pkw von der ...

