Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth - Wegen Handynutzung Kind verletzt

Wörth am Rhein (ots)

Eine 45-jährige Frau bog mit ihrem PKW in Wörth-Maximiliansau vom Kreisverkehr in die Eisenbahnstraße in Richtung Maximilianscenter ein. Bereits kurz nach dem Kreisverkehr kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, weil sie während der Fahrt ihr Handy benutzte und abgelenkt war. Neben der Fahrbahn kollidierte sie mit dem Bushaltestellenhaus. Ein 12-jähriges Kind, welches dort auf einem der Sitze wartete, konnte sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Allerdings wurde es von herumfliegenden Glassplittern der Bushalteeinhausung getroffen und an den Beinen leicht verletzt. Die Verletzungen wurden in einem Krankenhaus behandelt. Das Fahrzeug der Unfallverursacherin war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden dürfte sich auf ca. 8000 Euro belaufen. Ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde gegen die Frau eingeleitet.

