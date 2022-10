POL-SE: Kaltenkirchen - Diebstahl eines SUV der Marke Jeep - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots) - Am Mittwoch (12.10.2022) ist es in den Morgenstunden zu einem Feuer in einer Lagerhalle in der Hermanstraße gekommen. Nach ersten Informationen handelte es sich bei dem betroffenen Objekt um eine leerstehende Lagerhalle. Ein Zeuge bemerkte um 05:55 Uhr eine Rauchentwicklung aus dem Objekt und ...

