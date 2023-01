POL-MS: Unfall zwischen Radfahrenden auf der Himmelreichallee - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots) - Am Sonntagabend (22.01., 22:39 Uhr) hat ein Unbekannter unter Vorhalt einer Schusswaffe eine Tankstelle am Albersloher Weg ausgebraubt. Der Täter ging hinter den Kassenbereich der Tankstelle und bedrohte den Kassierer mit der Schusswaffe. Dann griff der Unbekannte in die offen stehende Kasse und nahm Bargeld heraus. Außerdem entwendete er eine Vielzahl an E-Zigaretten. Der Täter flüchtete daraufhin ...

