POL-PDLD: Edenkoben - Autofahrerin gefährdet 13-Jährigen

Auf dem Feldweg zwischen Maikammer und Edenkoben kam es bereits am vergangenen Montag (25.09.2023, 07.45 Uhr) zu einer Verkehrssituation, bei der eine noch bislang unbekannte Autofahrerin einen 13-jährigen Fahrradfahrer, der sich auf dem Schulweg befand, gefährdete. In Höhe des Steintisches sei die Unbekannte dem Radfahrer mit überhöhter Geschwindigkeit entgegengekommen, weshalb er dank seiner schnellen Reaktion abbremsen und noch ausweichen konnte, ansonsten wäre es zu einem Zusammenstoß gekommen. Die Autofahrerin, die ein Mädchen auf dem Beifahrersitz hatte, machte sich anschließend aus dem Staub. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall, notierte sich das Kennzeichen und teilte es dem Schüler mit. Erst gestern wurde eine Strafanzeige bei der Polizei erstattet. Anhand des Kennzeichens wird nun die Fahrerin wegen einer Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Zeugen, die Hinweise zu der Fahrerin geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 in Verbindung zu setzen. Derzeit wird der Feldweg verbotswidrig wegen einer bestehenden Baustelle auf der L 512 zwischen Maikammer und Edenkoben von Autofahrern benutzt. Die Polizei wird entsprechende Kontrollen durchführen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell