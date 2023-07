Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Steißlingen, Lkr. Konstanz) Radfahrerin bei Unfall auf der L226 verletzt (18.07.2023)

Steißlingen (ots)

Zum Glück nur leichte Verletzungen erlitten hat eine Radfahrerin bei einem Unfall auf der Landesstraße 226 zwischen Böhringen und Steißlingen am Dienstagmittag. Eine 31-jährige Radfahrerin war auf der L226 von Steißlingen in Richtung Böhringen unterwegs. Zeitgleich kam ihr ein 12-Jähriger ebenfalls auf einem Fahrrad entgegen und touchierte die Radlerin, die daraufhin stürzte und zur weiteren Versorgung ambulant in eine Klinik musste. Der Junge blieb unverletzt.

