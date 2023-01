Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Alzey, Einbruch in Einfamilienhaus

Alzey (ots)

Am gestrigen Abend verließ eine Bewohnerin gegen 20 Uhr ihr Einfamilienhauses in Alzey im Weiherweg. Als sie gegen 23 Uhr nach Hause zurückkehrte, musste sie feststellen, dass eine Tür in der Garage sowie eine Terrassentür offen standen. Unbekannte Täter durchsuchten das Haus und entwendeten Schmuck, die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Alzey unter der Rufnummer 06731-9110 in Verbindung zu setzen.

