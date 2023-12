LPI-NDH: Brand auf dem Gelände einer Agrargenossenschaft

Mühlhausen (ots) - Am Dienstag schlugen bislang unbekannte Täter die Heckscheibe eines Nissan ein. Das Auto war zur Tatzeit, zwischen 14 Uhr und 15.30 Uhr, auf dem Parkplatz Am Stadtwald abgestellt. Der oder die Täter erbeuteten nichts und gingen somit leer aus. Es entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden. Aktenzeichen: 0331505 Rückfragen bitte an: Thüringer ...

mehr