LPI-NDH: Fahrer bei Unfall leicht verletzt

Kirchheilingen (ots) - Am frühen Mittwochmorgen, kurz vor 4 Uhr, wurde eine Rauchentwicklung auf dem Gelände der Agrargenossenschaft in der Bahnhofstraße gemeldet. Es stellte sich heraus, dass es im Bereich des Blockheizkraftwerkes brannte. Die Feuerwehr kam zum Einsatz, um den Brand zu löschen und den Raum herunter zu kühlen. Die Polizei geht gegenwärtig von einem technischen Defekt aus. An dem Heizkraftwerk ...

