POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Grauer Peugeot Expert im Visier Krimineller

Zeugen gesucht

Darmstadt-Eberstadt (ots)

Nachdem sich in der Nacht auf Donnerstag (28.3.) Kriminelle Zugang zum Fahrzeuginnenraum eines grauen Peugeot Expert verschafften, hat das Kommissariat 21 aus Darmstadt die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Gewaltsam schlugen sie eine Scheibe des in der Industriestraße geparkten Kastenwagens ein, um aus dem Innenraum ein Messgerät im Wert von mehreren tausend Euro zu entwenden. Mit Ihrer Beute flüchtet sie in unbekannte Richtung. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben oder die Täter möglicherweise auf ihrer Flucht beobachten konnten, werden gebeten, sich mit den Ermittlern des Einbruchskommissariates unter der Rufnummer 06151/969-0 in Verbindung zu setzten.

