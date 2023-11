Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: 14-Jährige in der Mangel gehabt

Jena (ots)

Als ein 14-jähriges Mädchen am frühen Montagabend nach dem Musikunterricht auf dem Nachhauseweg war, wurde sie plötzlich von fünf Jugendlichen angehalten. Diese beschimpften und beleidigten die 14-Jährige und drückten sie gegen eine Wand. Der Vorfall ereignete sich in der Ziegenhainer Straße auf Höhe einer Gastronomie. Das Mädchen gab an, die Täter nicht zu kennen. Geschätzt wurden sie auf 15-16 Jahre. Drei von ihnen hätten laut Angaben blondes Haar gehabt. Hinweise zum Sachverhalt oder den unbekannten Tätern nimmt die Polizei Jena unter 03641 810 oder per Mail an id.lpi.jena@polizei mit Nennung des Aktenzeichens 029681/2023 entgegen.

