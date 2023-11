Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verletzter Fahrradfahrer

Jena (ots)

Am Montagmorgen wurde ein Radfahrer, infolge eines Unfalls im Kreuzungsbereich Winzerlaer Straße und Friedrich-Zucker-Straße, verletzt. Dabei befuhr ein 58-Jähriger mit seinem Pkw Ford den Buchenweg und wollte an der Kreuzung nach links in die Winzerlaer Straße einbiegen. Als der 29-jährige Radfahrer zur gleichen Zeit die Kreuzung geradeaus überqueren will, übersieht der Pkw Ford den Radfahrer. Folglich kommt es zur Kollision beider Verkehrsteilnehmer. Der Radfahrer wird dabei verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand zudem Sachschaden.

