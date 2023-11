Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrerin flüchtet nach Unfall

Weimar (ots)

Am Montagmorgen befuhr eine 57jährige mit ihrem Ford die B7 in Nohra und musste an der Herrenstraße aufgrund eines Linksabbiegers vor ihr verkehrsbedingt halten. Die hinter ihr befindliche VW-Fahrerin bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Ford auf. Die Handzeichen der 57jährigen, rechts raus zu fahren ignorierend, entfernte sich die Unfallverursacherin zügig vom Unfallort in Richtung Erfurt. Die Ermittlungen zur verantwortlichen Fahrzeugführerin wurden aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell