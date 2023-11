LPI-J: Zigarettenautomat gesprengt

Bad Sulza (ots) - Am gestrigen Montag, den 13.11.2023 wurde vor der Grundschule in Bad Sulza, eine stationäre Verkehrskontrolle, in der Zeit von 7:00 - 8:00 Uhr, von der Polizei durchgeführt. Erfreulich ist zu berichten, dass die Überwachung ohne Vorkommnisse beendet werden konnte. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: 03644 541225 E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de ...

