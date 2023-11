LPI-J: Mehrere Beschädigungen in drei Straßen

Jena (ots) - Ein recht ungewöhnlicher Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntagvormittag in Isserstedt. Der 49-jährige Fahrer eines Pkw Opel befuhr die Hauptstraße aus Richtung Apolda in Richtung Bundesstraße. Hier will dieser nach links in Richtung Jena fahren und hält ordnungsgemäß am Stoppschild. Beim Anfahren jedoch stieß dieser mit seinem Pkw gegen das Verkehrsschild, wobei sowohl der Opel als auch der Mast beschädigt wurden. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich ...

mehr