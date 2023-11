Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebstahl mit GPS Tracker aufgedeckt

Apolda (ots)

In der Nacht vom 09.11.2023 zum 10.11.2023 entwendeten Unbekannte ein Fahrrad von der Terrasse des Kinder- und Jugendwohnheims "An der Glockengießerei" in Apolda. Dank eines GPS Tracker, den die 40-jährige Besitzerin am Fahrrad anbrachte, konnte das Fahrrad geortet werden. Im Abstellraum eines Wohnhauses wurden einzelne Teile des Rades gefunden, der Fahrradrahmen bleibt jedoch weiterhin verschwunden.

