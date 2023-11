Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfall mit Reh

Weimar (ots)

Am Sonntagmorgen befuhr eine 40jährige mit ihrem VW die Ortsverbindungsstraße zwischen Schwerstedt und Krautheim, als ein Reh die Fahrbahn querte und mit dem Fahrzeug zusammenstieß. Das Reh wurde offensichtlich verletzt, rannte jedoch über das angrenzende Feld weg. Am VW entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

