Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrer nach Unfall schwer verletzt

Weimar (ots)

Am frühen Montagnachmittag befuhr ein 63jähriger mit seinem Transporter die Verbindungsstraße Kranichfeld - Rittersdorf. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf der Fahrerseite liegend zum Stehen. Der Fahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

