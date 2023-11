Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrer mit E-Scooter ohne Versicherung, aber unter Drogen unterwegs

Weimar (ots)

Am späten Montagnachmittag wurde ein 29jähriger in der Lützendorfer Straße in Weimar einer Verkehrskontrolle unterzogen. Er war mit einem E-Scooter unterwegs, an dem das Versicherungskennzeichen fehlte. Neben der Feststellung, dass der Fahrer gegen das Pflichtversicherungsgesetz verstoßen hatte, schlug ein Drogenvortest auch noch positiv an. Der Fahrer wurde zwecks Blutentnahme ins Klinikum verbracht.

