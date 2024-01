Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Alkoholisierter Fahrgast beleidigt und bedroht Einsatzkräfte

Nürtingen (ots)

Nürtingen: Ein 34 Jahre alter Mann hat sich am Samstagmittag (27.01.2024) den polizeilichen Maßnahmen am Nürtinger Bahnhof widersetzt und mehrere Einsatzkräfte beleidigt und bedroht. Der deutsche Staatsangehörige war zunächst gegen 14:30 Uhr mit einem Regionalzug in Richtung Nürtingen gefahren und kurz vor dem Halt am Bahnhof aufgrund seines Verhaltens von der Fahrt ausgeschlossen worden. Da er der Anweisung des Zugbegleiters die Regionalbahn zu verlassen offenbar nicht folgen wollte und sich zudem aggressiv verhalten haben soll, wurde die Polizei über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Zwei Streifen der Landes-und Bundespolizei konnten den Mann daraufhin am Nürtinger Bahnhof noch im Zug antreffen und aus diesem verbringen. Gegen diese Maßnahme widersetzte sich der 34-Jährige und kam mehrfach in aggressiver Weise auf die Beamtinnen und Beamten zu. Da er die Einsatzkräfte zudem mehrfach verbal beleidigte und bedrohte, wird gegen den mit über 2,5 Promille alkoholisierten Beschuldigten nun wegen des Verdachts der Beleidigung, der Bedrohung und des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

