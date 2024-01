Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Unbekannter fährt Reisenden mit Fahrrad an;

Stuttgart (ots)

Stuttgart: Am vergangenen Freitag (26.01.2024) fuhr ein bislang unbekannter Täter einen Reisenden am Stuttgarter Hauptbahnhof mit seinem Fahrrad an und entfernte sich ohne Hilfe zuleisten vom Ort des Geschehens. Bisherigen Informationen zufolge soll der Unbekannte Freitagnacht mit seinem Fahrrad den Bahnsteig 13/14 befahren haben. Der Fahrradfahrer, welcher sich offenbar auf dem Weg zu seinem Zug befand, stieß wohl gegen 23:00 Uhr mit einem am Bahnsteig wartenden Reisenden zusammen, welcher daraufhin zu Boden stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Ohne sich um den Geschädigten zu kümmern, soll sich der Unbekannte daraufhin vom Unfallort entfernt haben und in einen Zug gestiegen sein. Der 61-Jährige wurde bei dem Vorfall leicht verletzt und musste durch den hinzugerufenen Rettungsdienst medizinisch versorgt werden. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall oder dem Unbekannten geben könne, werden gebeten, sich bei der unter anderem wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung und der unterlassenen Hilfeleistung ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49 711 87035 0 zu melden.

