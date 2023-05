LPI-EF: Diebe auf der Flucht

Landkreis Sömmerda (ots) - Unbekannte stahlen am Donnerstag einer 67-jährigen Frau im Landkreis Sömmerda die Geldbörse aus dem Einkaufswagen. Die Dame kaufte in der Mittagszeit in einem Supermarkt in Kölleda ein. Dabei legte sie ihre Handtasche in den Einkaufswagen. In einem unbemerkten Moment stahlen Diebe der Frau die Geldbörse aus der Tasche. Als sie ihren Einkauf bezahlen wollte, stellte sie den Diebstahl fest. ...

