Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Geldbörse aus Einkaufswagen gestohlen

Landkreis Sömmerda (ots)

Unbekannte stahlen am Donnerstag einer 67-jährigen Frau im Landkreis Sömmerda die Geldbörse aus dem Einkaufswagen. Die Dame kaufte in der Mittagszeit in einem Supermarkt in Kölleda ein. Dabei legte sie ihre Handtasche in den Einkaufswagen. In einem unbemerkten Moment stahlen Diebe der Frau die Geldbörse aus der Tasche. Als sie ihren Einkauf bezahlen wollte, stellte sie den Diebstahl fest. Trotz der sofortigen Sperrung ihrer Geldkarte hoben Unbekannte 2.000 Euro von ihrem Konto ab. Die Polizei rät: Legen Sie Ihre Handtaschen oder Rucksäcke niemals in den Einkaufswagen, denn damit begünstigen sie den Taschendiebstahl. Außerdem sollten Sie vermeiden, hohe Geldbeträge bei sich zu führen. Bewahren Sie niemals die Geldkarte zusammen mit der PIN auf. Sollten Sie dennoch Opfer eines Diebstahls geworden sein, sperren Sie Ihre Karten unverzüglich über den gebührenfreien Sperr-Notruf (Tel.: 116 116) und verständigen die Polizei. (DS)

