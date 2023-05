Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gewinn geraubt

Erfurt (ots)

Einem Mann wurde in Erfurt am Donnerstagmorgen ein Gewinn geraubt. Der 28-Jährige hatte sich in der Innenstadt in einer Bar aufgehalten und an einem Automaten gespielt. Gerade als es das Glück gut mit ihm meinte und er am Spielautomaten mehrere hundert Euro gewann, betraten drei unbekannte Männer das Lokal, die das Geld an sich nahmen. Als der Geschädigte drohte die Polizei zu rufen, wurde er von einem der Täter mehrfach gegen den Kopf geschlagen und verletzt. Noch vor Eintreffen der Polizei flüchteten die unbekannten Männer mit ihrer Beute. (JN)

