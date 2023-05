Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unfall mit drei Verletzten

Landkreis Sömmerda (ots)

Ein Unfall am Andislebener Kreuz sorgte gestern Abend für stundenlange Verkehrsbeeinträchtigungen. Ein 65-jähriger Lkw-Fahrer hatte auf der B176 gegen 18:10 Uhr verbotenerweise auf einem Fahrstreifen gehalten, um seine Ladung zu kontrollieren. Ein Audi-Fahrer musste dem Lkw abrupt ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei kam es zu einem Unfall, in den vier Autos verwickelt waren. Drei Personen im Alter von 23 bis 51 Jahren wurden leicht verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. An zwei Autos entstand Totalschaden. Der durch den Unfall verursachte Schaden wird auf mehr als 42.000 Euro geschätzt. Die Bundesstraße war für etwa drei Stunden voll gesperrt. Erst kurz vor Mitternacht konnte die Fahrbahn wieder vollständig freigegeben werden. (JN)

