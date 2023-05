LPI-EF: Frau mit 2,2 Promille gestoppt

Erfurt (ots) - In Erfurt musste die Blumenstraße von Erfurt aufgrund eines Verkehrsunfalls voll gesperrt werden. Ein 48-jähriger Daimler-Fahrer war am Nachmittag aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen geparkten Transporter gefahren. Der Daimler wurde dabei so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der 48-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Erfurter Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstand Sachschaden von ...

