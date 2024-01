Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Reisende und Einsatzkräfte attackiert

Stuttgart (ots)

Nachdem ein 25 Jahre alter Mann einen Reisenden am gestrigen Donnerstagmittag (25.01.2024) im Stuttgarter Hauptbahnhof körperlich angegriffen hatte, attackierte er im weiteren Verlauf auch mehrere Einsatzkräfte der Bundespolizei. Bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr der 25-jährige tunesische Staatsangehörige am gestrigen Tag gegen 15:00 Uhr zunächst mit einem Regionalzug von Karlsruhe nach Stuttgart. Kurz vor der Einfahrt in den Hauptbahnhof soll der junge Mann dann eine Rolle Klopapier aus der Bordtoilette entwendet haben, woraufhin ihn wohl ein Reisender ansprach. Der 25-Jährige reagierte offenbar umgehend aggressiv auf die Ansprache, schrie den Mann wohl an und soll ihm mit der Hand in das Gesicht geschlagen und hierdurch leicht verletzt haben. Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei konnten alle Beteiligten noch vor Ort antreffen und den entsprechenden polizeilichen Maßnahmen unterziehen. Kurze Zeit später entwendete der in Ellwangen wohnhafte Beschuldigte dann wohl mehrere Produkte aus einem im Hauptbahnhof befindlichen Ladengeschäft, konnte jedoch von den Streifen am Bahnsteig angetroffen und auf die Dienststelle verbracht werden. Dort konnten neben dem Diebesgut auch eine geringe Menge Betäubungsmittel bei dem Beschuldigten aufgefunden werden. Während der Maßnahmen verhielt sich der 25-Jährige durchgehend aggressiv und beleidigte die eingesetzten Streifen mehrfach. Aufgrund seines Zustandes sollte der Mann durch einen Arzt untersucht werden, weshalb ihn die Beamtinnen und Beamten in ein Krankenhaus nach Stuttgart-Bad Cannstatt verbrachten. Dort attackierte der aggressive Beschuldigte die Einsatzkräfte und biss diese mehrfach. Mit Unterstützung weiterer Streifen konnte der Mann zu Boden gebracht und gefesselt werden. Aufgrund seines psychischen Zustandes wurde er im Anschluss zur weiteren Behandlung in die Klinik eingeliefert. Durch den Vorfall wurden mehrere Einsatzkräfte leicht verletzt, verblieben jedoch dienstfähig. Gegen den 25-Jährigen ermittelt nun die Bundespolizei unter anderem wegen des Verdachts des Diebstahls, der Beleidigung und des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

