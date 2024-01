Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Einsatzkräfte attackiert und in Streifenwagen uriniert

Stuttgart (ots)

Zu einem tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte ist es in der vergangenen Nacht (25.01.2024) in der Nähe des Stuttgarter Hauptbahnhofes gekommen. Gegen 01:50 Uhr sprach eine Streife des Bundespolizeireviers Stuttgart einen 32 Jahre alten Mann auf der Königsstraße kurz vor dem Stuttgarter Hauptbahnhof an, da dieser der Beschreibung eines gesuchten Täters aus einer vorangegangenen Straftat entsprach. Der rumänische Staatsangehörige entfernte sich zunächst von den Einsatzkräften, konnte aber auf Höhe eines Schnellrestaurants eingeholt und gestellt werden. Der bereits polizeibekannte Mann reagierte auf die Streife umgehend aggressiv und versuchte diese schließlich auch zu attackieren. Daraufhin wurde der Beschuldigte unter Anwendung eines Pfeffersprays zu Boden gebracht, gefesselt und auf die Dienststelle verbracht. Im Laufe der weiteren polizeilichen Maßnahmen versuchte der 32-Jährige einen Beamten zu treten, warf einen angebotenen Becher mit Wasser nach den Einsatzkräften und spuckte und urinierte schließlich auch in ein Dienstfahrzeug. Der Beschuldigte wurde durch den Einsatz des Pfeffersprays leicht verletzt, verweigerte jedoch eine medizinische Versorgung durch hinzugerufene Rettungskräfte. Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und der versuchten Körperverletzung ermittelt.

