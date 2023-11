Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Baustellencontainer aufgebrochen und Werkzeuge entwendet/Versuchter Autodiebstahl

Lüdenscheid (ots)

Zwischen Freitagabend und Montagmorgen brachen unbekannte Täter gewaltsam in einen Container auf dem Baustellengelände an der Hohe Steinert ein. Unter anderem wurden eine Bohrmaschine, diverse Drehmomentschlüssel und eine Kettensäge entwendet. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (schl)

In der Nacht von Sonntag auf Montag versuchte ein unbekannter Täter einen Renault Twingo zu entwenden. Das Fahrzeug stand ursprünglich unter einem Carport an der Parkstraße. Am nächsten Morgen fand es die Halterin einige Meter weiter auf einem Gehweg stehend vor. Die Fahrertür war aufgehebelt worden. Offenbar scheiterte der unbekannte Täter beim Versuch mit dem Fahrzeug wegzurollen. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell