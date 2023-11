Iserlohn-Letmathe (ots) - Zwischen Donnerstagabend und Sonntagmittag gab es mindestens neun Einbrüche in Pkw. Unbekannte durchwühlten Pkw an der Oberen Hüttenwiese (schwarzer Passat), Kühlingstraße (roter Peugeot 306), Grürmannsheider Straße (grauer Golf), Heimbergweg (grauer Golf), Leopold-Schütte-Weg (schwarzer BMW und schwarzer Audi A 3), Untergrüner Straße (weißer Renault Clio), Lasbecker Weg am Sportplatz ...

